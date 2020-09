Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gebüsch angezündet

53919 Weilerswist- Großvernich (ots)

Dienstagmorgen (08.10 Uhr) bemerkte ein Fußgänger einen Schwelbrand in einem Gebüsch an einem Fußweg am Sportzentrum. Unbekannte hatten offensichtlich an zwei weiteren Stellen in unmittelbarer Nähe zum tatsächlichen Brandherd versucht mit Brandbeschleuniger Feuer zu legen. Die beiden weiteren Flächen waren schon von alleine erloschen. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den noch glühenden Schwelbrand.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell