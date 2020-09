Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Kleines Tier großer Schaden

Haslach (ots)

Eine Mücke im Auto war am Donnerstagvormittag höchstwahrscheinlich Auslöser für einen teuren Auffahrunfall. Ein 68-Jähriger lenkte seinen Wagen um 11.30 Uhr auf der Schwarzwaldstraße, als wohl eine Mücke seine Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. In Folge dessen kollidierte er mit dem vorausfahrenden VW, der entstandene Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt./jh

