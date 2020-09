Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, L84 - Alkoholisierte Fahrt endet in Verkehrsunfall

Baden-Baden (ots)

Eine alkoholisierte Autofahrt endete für einen 58-Jährigen am späten Donnerstagabend in einem Verkehrsunfall. Der Honda-Lenker steuerte unter Alkoholeinfluss kurz nach 23.30 Uhr auf der L84 von Neuweier kommend in Fahrtrichtung B500. Nach einer Linkskurve, kurz oberhalb des Zimmerplatzes, touchierte er einen Leitpfosten und kam höchstwahrscheinlich in Folge von extremem Gegenlenken nach links von der Fahrbahn ab und an einem Baum im Hang zum Stehen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Mann aus der misslichen Lage, zur medizinischen Versorgung wurde er in eine Klinik gebracht. Ein Alkoholtest bestätigte den anfänglichen Verdacht, der Honda-Fahrer saß mit über zwei Promille hinter dem Steuer. An dem Wagen summiert sich ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. /jh

