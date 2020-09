Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Hühner angegriffen

Bühl (ots)

Ein nicht angeleinter Hund entfernte sich am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr in der Waldmattstrasse von seinem Herrchen. Nachdem er im dortigen Bereich ausserhalb dessen Einwirkungsmöglichkeit über einen Bach sprang, kam er in einen Hühnergarten. Von den insgesamt 14 freilaufenden Hühnern fielen zwei dem Hund zum Opfer und verendeten. Den Hundehalter erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

