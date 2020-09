Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Nach Ladendiebstahl in Haft

Sinzheim (ots)

Mit einem Strafverfahren und der Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt endete ein Vorfall in einem Verbrauchermarkt am Mittwochabend für einen 38-Jährigen. Der Mann war offenbar gegen 18:50 Uhr in den Markt in der Industriestraße gegangen und soll dabei mehrere Kleidungsstücke in einen mitgeführten Rucksack gesteckt haben. Als er die Kasse ohne diese zu bezahlen passiert hatte, wurde er von einem Ladendetektiv darauf angesprochen und in ein Büro gebeten. Dort soll er mit einem mitgeführten Küchenmesser und einem Pfefferspray dem Detektiv bedrohlich gegenüber getreten sein. Beamte des Polizeireviers Baden-Baden konnten den stark alkoholisierten und wohnsitzlosen Mann widerstandslos festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wurde er am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag und der Enddreißiger wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

