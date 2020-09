POL-OG: Kehl - Fahndungserfolg nach Fahrraddiebstählen / Eigentümer gesucht

Polizeipräsidium Offenburg

Nach mehreren Fahrraddiebstählen gelang es Beamten des Polizeireviers Kehl zwei Tatverdächtige zu ermitteln. Dabei wurde auch ein entwendetes Fahrrad aufgefunden, sowie ein zweites sichergestellt, dessen Eigentümer nun gesucht wird. Am vergangenen Montag kam es gegen 20 Uhr offenbar vor einem Verbrauchermarkt in der Vogesenallee zum Diebstahl eines dort angeschlossenen Fahrrades, was am Folgetag bei den Kehler Beamten angezeigt wurde. In der Folge wurde durch die Ermittler die Innenstadt verdeckt bestreift, was zur Folge hatte, dass zwei polizeibekannte Personen im Bereich einer Tankstelle in der Straßburger Straße gesichtet wurden. Nachdem beide kurz in einem Gebüsch verschwunden waren, wurden die sichtlich nervösen 36 und 40 Jahre alten Männer einer Kontrolle unterzogen. Bei der Nachschau im besuchten Gebüsch, konnte das tags zuvor entwendete Rad aufgefunden werden. Darüber hinaus konnte ein weiteres, mutmaßlich ebenfalls entwendetes Fahrrad aufgefunden werden. Dabei handelt es sich um ein weißes Damenrad, Ghost Panamao X2 mit Schwalbe-Bereifung. Der Besitzer/Besitzerin des Rades wird gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Telefonnummer 07851 893-0 in Verbindung zu setzen.

