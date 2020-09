Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Vimbuch - In Büroräume eingebrochen

Bühl (ots)

Bei einem Einbruch in ein Unternehmen in der Straße "Im Hasengarten", rief am Donnerstagmorgen die dortige Alarmanlage die Einsatzkräfte der Polizei in Bühl auf den Plan. Gegen 0:50 Uhr wurden die Beamten des Polizeireviers Bühl alarmiert und eilten daraufhin, unterstützt von den örtlichen Kollegen der Autobahnpolizei, in das Vimbucher Industriegebiet. Zwischenzeitlich hatte der Langfinger, der durch ein Fenster eingedrungen und eine Kaffeekasse gestohlen hatte, ohne weiteres Verrichten das Weite gesucht. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 1.500 Euro geschätzt.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell