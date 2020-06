Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, B 33n) Umgekippter Anhänger verursacht Stau (16.06.2020)

Singen (ots)

Zu einer leichten Verkehrsbehinderung kam es am heutigen Dienstagmorgen gegen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr auf der B 33 n zwischen Steißlingen und dem Autobahnkreuz Hegau, Höhe Beuren an der Aach. Ein 60-jähriger Fahrer eines Pkw-Anhänger-Gespanns fuhr in Richtung Autobahnkreuz und kam vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schlingern. Auf der linken Fahrspur kippte der Anhänger schließlich seitlich um, worauf sich die Ladung, über 60 Betonplatten, auf beiden Fahrspuren verteilte. Ein nachfolgender Autofahrer fuhr über eine der Betonplatten. Ob hierdurch einen Schaden verursacht wurde, muss noch durch eine Fachwerkstatt geprüft werden. Der genaue Sachschaden an dem Skoda und dem Anhänger konnte bislang nicht genau beziffert werden. Der Skoda und der Anhänger mussten von Abschleppdiensten abtransportiert werden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen und Unfallaufnahme wurde der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell