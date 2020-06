Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen

Landkreis Tuttlingen) Autofahrer ohne Führerschein gestoppt (16.06.2020)

Immendingen (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in der Schwarzwaldstraße stellten am Dienstag gegen 01.30 Uhr Beamte des Polizeireviers Tuttlingen einen 22-jährigen Ford-Fahrer fest, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zu Beginn der Kontrolle gab der junge Mann falsche Personalien an und beteuerte, seinen Geldbeutel, in dem sich sein Führerschein befinden soll, bei seinem Freund vergessen zu haben. Während der Kontrolle flog der Schwindel auf, weshalb er sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und falscher Namensangabe verantworten muss.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell