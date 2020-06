Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen

Landkreis Tuttlingen) Hecke in Brand geraten (15.06.2020)

Geisingen (ots)

Eine rund zehn Meter lange Thujahecke fing in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Banatstraße Feuer und brannte vollständig nieder. Durch die entstandene Hitzeentwicklung wurden ein Rollladen sowie ein Kunststoffrohr am angrenzenden Wohngebäude in Mitleidenschaft gezogen. Ein an der Hecke geparktes Fahrzeug wurde ebenso beschädigt. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich nach derzeitiger Schätzung auf etwa 20.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Geisingen war mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben und der Polizei sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461/941-0, zu melden.

