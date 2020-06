Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unfall mit einer leicht verletzten Person (15.06.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine leicht verletzte Autofahrerin und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich gestern gegen 9.30 Uhr in der Weiherstraße zugetragen hat. Eine 83-Jährige war mit ihrem Fiat Panda in Richtung Bleichestraße unterwegs, als sie aus Unachtsamkeit auf einen ordnungsgemäß am rechten Straßenrand geparkten Toyota Aygo prallte. Durch den heftigen Zusammenstoß verletzte sich die Frau leicht und musste von einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

