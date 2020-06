Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Diebstahl aus Keller eines Mehrfamilienwohnhauses (15.06.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Diebstahl, der in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Straße "Neckarpark" begangen wurde. Unbekannte brachen das Vorhängeschloss eines Kellerverschlags in einem Mehrfamilienwohnhaus auf und stahlen einen Bohrmaschinen-Akku mit Ladestation und ein älteres Laptop des Herstellers Hewlett-Packard. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier VS-Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

