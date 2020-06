Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Beim Ausfahren aus einem Grundstück Unfall verursacht (15.06.2020)

Konstanz (ots)

Eine 18-jährige Fahrerin eines BMW parkte am Montag gegen 18.30 Uhr rückwärts aus dem Parkplatz einer Tankstelle in der Reichenaustraße aus und übersah den auf der Fahrbahn stehenden Porsche eines verkehrsbedingt wartenden Mannes. Mit ihrem Fahrzeugheck prallte die Frau gegen die rechte vordere Fahrzeugfront des Porsche. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro.

