Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Von der Fahrbahn abgekommen und Hausecke gestreift 15.06.2020

Stockach, Lkrs. KN (ots)

Zum Glück nicht verletzt wurde eine 66-jährige Mercedes-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 13.45 Uhr in der Kronengasse. Die Frau war eigenen Angaben zufolge aufgrund eines freilaufenden Hundes abgelenkt und kam aufgrund dessen von der Fahrbahn ab. Sie streifte mit ihrem Auto eine Hausecke, wodurch am Mercedes ein Sachschaden in Höhe von über 2.000 Euro entstand. Wie hoch der Sachschaden an der Hauswand ist, konnte bislang nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell