Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Wollmatingen) Zwei Männer schlagen auf einen Dritten ein (15.06.2020)

Konstanz-Wollmatingen (ots)

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei Männer im Alter von 30 und 28 Jahren, die am Montagabend gegen 19.00 Uhr auf einen 43-Jährigen in der Stifterstraße einschlugen und ihm eine blutende Wunde am Kopf und diverse andere Blessuren zugefügt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es wegen der Ex-Freundin des 43-Jährigen, die die jetzige Freundin des 30-Jährigen ist, zu der Auseinandersetzung gekommen sein, in deren Verlauf das Duo auf den Geschädigten einschlug und, als dieser am Boden lag, mit den Füßen auf ihn eintrat. Hinzukommende Zeugen verständigten die Polizei.

