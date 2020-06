Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Versuchter Einbruch in eine Gaststätte (14.06.2020)

St. Georgen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem versuchten Einbruch am vergangenen Sonntag in eine Gaststätte in der Industriestraße, beim Klosterweiher. Unbekannte versuchten, eine Schiebetüre des Lokals aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Täter gelangten nicht in das Gebäude, verursachten jedoch Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724 94950-0, in Verbindung zu setzen.

