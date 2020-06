Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Paradies) Geparktes Auto beschädigt (12.06./13.06.2020)

Konstanz-Paradies (ots)

Vermutlich durch einen Tritt mit dem Fuß beschädigte in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Unbekannter einen in der Fischenzstraße abgestellten Fiat. Hierdurch wurde die Tür auf der Fahrerseite eingedellt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell