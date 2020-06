Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Audi landet im Bach (15.06.2020)

Triberg (ots)

Ein technischer Defekt an einem Auto rief die Polizei am Montagabend gegen 23.30 Uhr in der Tiefentalstraße auf den Plan. Ein 19-jähriger Audi-Besitzer informierte die Beamten telefonisch darüber, dass sich sein auf der Straße geparkter Audi A3 selbstständig gemacht hatte und ins angrenzende Tiefentalbächle gerollt war. Da der 19-Jährige sein Auto mit angezogener Handbremse vorschriftsmäßig gegen Wegrollen gesichert hatte, ermittelte die Polizei einen technischen Defekt an der Handbremse als Ursache. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro, eine Gewässerverunreinigung trat nicht ein. Ein Abschleppdienst musste den Audi aus dem Bach bergen.

