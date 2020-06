Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Tannheim) Geldautomat im Rathaus aufgebrochen

Zeugen gesucht (15.06.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte Täter sind in den frühen Montagmorgenstunden in das Rathausgebäude in der Straße "Tannheimer Ring" eingedrungen. Hier brachen sie mit brachialer Gewalt einen Geldautomaten auf und gelangten an einen hohen Bargeldbetrag. Den entstandenen Schaden an Geldautomat und Gebäude schätzte die Polizei auf mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet dringend um Hinweise. Personen, die in den frühen Morgenstunden verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Rathauses gemacht haben oder die Hinweise auf ein möglicherweise benutztes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeidirektion Rottweil, Tel. 0741 477-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell