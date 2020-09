Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Fahrrad mit Kind kollidiert

Bühl (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Kind kam es am Mittwochnachmittag im Holunderweg. Ein 54 Jahre alter Radfahrer war gegen 16:25 Uhr mit dem Rad in Richtung Bahnunterführung unterwegs, als ein kleines Mädchen die Straße zum Überqueren betrat. Dieses wurde durch das Vorderrad erfasst und kam zu Fall. Die leichten Verletzungen wurden durch die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgt, woraufhin das Kind in Obhut der Mutter nach Hause konnte.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell