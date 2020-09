Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim - Unfallflucht

Kippenheim (ots)

Am Mittwochnachmittag, zwischen 15.20 Uhr und 15.40 Uhr, fuhr vermutlich ein weißer Transporter oder Lastwagen in der Johann-Georg-von-Stulz-Straße Richtung Bahnhofstraße. Kurz vor der Einmündung streifte er einen rechts geparkten Pkw Ford Ka und beschädigte diesen vorne links erheblich. Der Schaden beträgt 3000 EUR. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um zeugenhinweise an das Polizeirevier Lahr, Telefon 07821-2770. Möglicherweise bog ein anderer Verkehrsteilnehmer von der Bahnhofstraße in die Johann-Georg-von-Stulz-Straße und der Verursacher wich nach rechts aus, wobei er den Ford Ka beschädigte.

