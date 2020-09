Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Alkoholisierter Autofahrer kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

In den Abendstunden des 05. September gegen 20:50 Uhr kam ein 36-jähriger Mann aus Nörvenich mit seinem Pkw auf der L 263 zwischen Nörvenich und Herrig nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum im dortigen Grünsteifen. Als ein zufällig vorbeifahrender Zeuge das verunfallte Fahrzeug und dem verletzten Fahrer bemerkte, hielt er an und verständigte die Feuerwehr und Polizei. Daraufhin flüchtete der Unfallfahrer zu Fuß von der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen von Suchmaßnahmen konnte der Unfallfahrer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Hierbei wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand (1,58 Promille laut Atemalkoholtest). Zur Feststellung seiner Fahrtauglichkeit wurde ihm Blut entnommen und im Anschluss der Führerschein sichergestellt. Der Fahrer verletzte sich leicht und an seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (UA)

