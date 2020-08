Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20200825-1 pdnms. Unbekannte Täter brechen zweimal ins Gesundheitsamt Neumünster ein.

Neumünster (ots)

An zwei darauffolgenden Tagen bemerken Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, das in dieses eingebrochen wurde. Erstmalig fiel einem Mitarbeiter in den frühen Morgenstunden des 24.08 auf, dass eine Kellerfensterscheibe eingeworfen wurde. Die Täter verließen dabei das Gebäude ohne Beute. Am heutigen Tage (25.08) stellte ein Mitarbeiter fest, dass erneut eine Scheibe im Kellerbereich zerstört wurde. Diesmal entwendeten der / die Täter ein E-Bike und Schlüssel. Die Polizei bittet um Mithilfe. Hinweise werden unter der Tel: Nr.: 043219451111 oder 043219451520 entgegen genommen.

