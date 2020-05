Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Autos aufgebrochen

Steinheim (ots)

Zwei Autos sind in der Nacht zu Freitag, 8. Mai, in Steinheim-Sandebeck aufgebrochen worden. In der Straße Unterm Lippenberg zerstörte ein unbekannter Täter die Scheibe eines abgestellten Fahrzeugs und entwendete eine Geldbörse, in der sich Bargeld und weitere Dokumente befanden. Ein ähnlicher Fall ereignete sich in der Hubertusstraße, auch hier wurde die Scheibe eines Autos zerstört und eine Geldbörse entwendet, in der sich zwar Dokumente befanden, aber kein Bargeld. Der Zeitraum der Taten liegt zwischen 7. Mai, 19.30 Uhr und 8. Mai, 6.30 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei in Höxter, Telefon 05271/962-0. /nig

