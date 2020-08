Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200824-6-pdnms Raub auf Spielhalle, Rendsburg

Rendsburg (ots)

Rendsburg/Am 24.08.20 um 00.02 Uhr rief ein Mitarbeiter der Spielhalle in der Bahnhofstraße in Rendsburg die Polizei und teilte mit, dass sie soeben überfallen worden war. Eine männliche Person bedroht den Angestellten und forderte die Herausgabe von Bargeld. Da der 23 Jahre alte Angestellte den Tresor nicht öffnen konnte, nahm der Räuber zwei Behälter mit Münzgeld an sich und entkam durch den Hintereingang der Spielhalle. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, 25 bis 35 Jahre alt, südländisches Aussehen, akzentfreie deutsche Sprache. Er trug einen Einwegmundschutz, ein schwarzes Basecap sowie einen schwarzen Jogginganzug (vermutlich Adidas). Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei unter Tel.: 04331208450 zu wenden.

