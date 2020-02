Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung am Rande einer Faschingsveranstaltung (04/0303) 23.02.2020, 01:06 Uhr

Römerberg (ots)

Leichte Verletzungen erlitten am frühen Sonntagmorgen zwei 42-jährige Personen aus Speyer am Rande einer Faschingsveranstaltung in Römerberg. Die beiden Geschädigten waren mit einer fünfköpfigen Gruppe in Streit geraten und unvermittelt geschlagen worden. Noch vor dem Eintreffen von Sicherheitskräften und Polizei konnten die Tatverdächtigen flüchten. Die Ermittlungen dauern an.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Speyer nach Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachteten und Hinweise zu der Gruppe geben können.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

