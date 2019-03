Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: 2019.03.04 (CW) Bad Liebenzell - Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr mit drei Leichtverletzten

Karlsruhe (ots)

Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit geriet ein Autofahrer am Freitagmittag gegen 14.45 Uhr zwischen Bad Liebenzell und Unterhaugstett auf die Gegenfahrbahn. Der 20-Jährige kollidiert dort mit dem hinteren Teil eines entgegenkommenden Kombis, sodass beide Fahrzeuge so abgewiesen werden, dass sie die angrenzende Böschung hinabrutschen. Erst an den dortigen Bäumen kommen die Fahrzeuge zum Stillstand.

Glücklicherweise werden sowohl der Verursacher als auch die 42-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Kombis sowie deren mitfahrende Tochter nur leicht verletzt. Die Schadenssumme beläuft sich auf circa 20.000,- EUR.

Die genauen Umstände des Unfallhergangs werden nun die Ermittlungen des Polizeireviers Calw zeigen.

