POL-KA: 2019.03.04 (KA) Waldbronn - Betrunken am Steuer

Insgesamt etwa 20.000,- EUR Gesamtschaden an einer Gartenmauer und an fünf Fahrzeugen ist die Bilanz der Trunkenheitsfahrt einer 69-Jährigen am Samstagabend gegen 18.30 Uhr in Waldbronn. Die Frau war zunächst, wie die anschließende Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Ettlingen verdeutlichte, in erheblich alkoholisiertem Zustand die Kronenstraße in Richtung Pforzheimer Straße entlanggefahren. Dabei streifte sie erst fünf am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge, bis sie schließlich an einer Gartenmauer zum Stillstand kam.

Zeugen gegenüber war sie zunächst noch freundlich gesinnt. Den verständigten Polizeibeamten gegenüber machte sie aber gleich klar, wie wenig sie von den anstehenden strafprozessualen Maßnahmen hielt. Nachdem sie dann auch noch ihre Notdurft in einer dortigen Hofeinfahrt verrichtete, musste sie schließlich unter Zwang einer Blutentnahme zur Bestimmung ihres Blutalkoholwerts zugeführt werden.

Deren Ergebnis muss nun zeigen, ob und wann sie ihren bisweilen einbehaltenen Führerschein wieder erhält.

