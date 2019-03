Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Knittlingen - Autofahrer verunfallt auf der B35

Knittlingen (ots)

Am Samstagabend, gegen 21.45 Uhr, verunfallte ein 19-jähriger Fahrer mit seinem Auto auf der Bundesstraße 35. Der 19-Jährige fuhr mit seinem BMW auf der Bundesstraße 35 von Knittlingen kommend in Richtung Maulbronn. Kurz vor der Parkbucht "Bärenbuckel" geriet er vermutlich aufgrund seiner zu hohen Geschwindigkeit ins Schleudern. In der Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach einen Zaun, ehe er im Böschungsbereich liegen blieb. Während der Fahrer den Unfall unverletzt überstand, wurde sein ebenfalls 19-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Der BMW musste durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden.

