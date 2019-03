Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA/PF/Enzkreis/CW) - Mehrere Sachbeschädigungen an Pkws im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

Über das vergangene Wochenende verzeichnete das Polizeipräsidium Karlsruhe mehrere Sachbeschädigungen an Pkw im gesamten Zuständigkeitsbereich.

In der Weiherstraße in Pforzheim verursachten Unbekannte in der Nacht auf Montag zwischen 22:30 und 04:00 Uhr an einem geparkten Smart einen Schaden von mehreren tausend Euro, als sie das Auto auf die Fahrerseite umwarfen und zudem die Windschutzscheibe einschlugen.

In der Straße "Heimrich" in Oberderdingen traten Unbekannte in der Nacht auf Samstag zwischen 22 und 10 Uhr beide Außenspiegel eines VWs ab und hinterließen damit einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Ebenfalls in der Nacht auf Samstag zerkratzten Unbekannte zwischen 18 und 13 Uhr einen im Ahornweg in Wimsheim abgestellten Mercedes über die gesamte linke Fahrzeugseite und schlugen zudem die Windschutzscheibe sowie ein Seitenfenster ein.

In Bad Liebenzell wurde in der Nacht auf Samstag zwischen 22 und 10:30 Uhr an einem in der Immanuel-Hartmann-Staffel geparkter Mazda mit einem spitzen Gegenstand auf allen Seiten des Fahrzeugs der Lack zerkratzt.

Auch in Mühlacker wurde ein in der Hindenburgstraße geparkter Ford am Samstag zwischen 12 und 15:30 Uhr im Heckbereich offenbar vorsätzlich zerkratzt und somit ein Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht.

Zeugen oder Hinweisgeber zu den genannten Sachverhalten werden gebeten, sich an die nächstgelegene Polizeidienststelle zu wenden.

