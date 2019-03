Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Neuweiler - Unfall auf Marktstraße führt zu hohem Sachschaden

Neuweiler (ots)

Ein Unfall im Ortszentrum von Neuweiler hat am Freitagabend, gegen 20.45 Uhr, zu einem Leichtverletzten und hohem Sachschaden geführt. Ein 20-jähriger Peugeot-Fahrer wollte von der Hofstetter Straße auf die Marktstraße in Richtung des Museums in Neuweiler einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 43-jährigen Mannes, welcher mit seinem Audi auf der Marktstraße fuhr. Durch den Zusammenprall verletzte sich der Audi-Fahrer leicht. Der Unfallverursacher hingegen blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro. Bei Autos mussten in der Folge abgeschleppt werden.

