POL-PDLU: Einbruch in Autohaus (14/1305) Zwischen 21.02.2020, 08:30 Uhr und 22.02.2020, 09:50 Uhr

Speyer (ots)

Einen wirtschaftlichen Schaden von circa 1000 Euro verursachten unbekannte Täter beim Einbruch in ein Autohaus in Speyer. Sie überwanden zunächst einen Bauzaun und gelangten anschließend durch ein Fenster in das Innere des Autohauses. Dort entwendeten die unbekannten Täter einen Fotoapparat, der sich in einer Schublade befand. Weitere Gegenstände wurden offensichtlich nicht entwendet; die Ermittlungen dauern an.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die im Zeitraum zwischen dem Freitag, 21.02.2020, 08:30 Uhr und Samstag, 22.02.2020, 09:50 Uhr Wahrnehmungen an dem Autohaus in der Straße Am Neuen Rheinhafen machten.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

