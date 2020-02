Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trickdiebstahl (48/1706) 21.02.2020, zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr

Speyer (ots)

Eine Geldkassette mit einem größeren Bargeldbetrag entwendeten am vergangenen Freitagnachmittag zwei bislang noch unbekannte weibliche Personen aus einer Wohnung in Speyer. Die beiden Frauen erschlichen sich Zutritt zur Wohnung eines älteren Ehepaares, in dem sie um eine Auskunft baten. Die Freundlichkeit des Ehepaares ausnutzend, stahlen sie eine, in der Wohnung befindliche Geldkassette. Die Kassette konnte zwei Stunden später in Ludwigshafen aufgefunden werden; das darin befindliche Geld fehlte jedoch. Die Ermittlungen zu den beiden Personen dauern derzeit noch an. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die am vergangenen Freitag, zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr im Bereich der Fuchsweiherstraße verdächtige Wahrnehmungen machten. Die beiden gesuchten Frauen waren circa 60 Jahre, bzw. zwischen 30 und 40 Jahren (zweite Täterin) alt, hatten beide eine normale Statur und waren beide unter anderem mit einer dunklen Wollmütze bekleidet. Beide sprachen mit polnischem Akzent.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

In diesem Zusammenhang rät Ihnen die Polizei:

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Speyer

