POL-PPMZ: Kirn - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach, sowie des Polizeipräsidiums Mainz zu einem Wohnhausbrand mit Todesopfer

Dienstag, 12.05.2020, 06:27 Uhr

Der Brand eines Wohnhauses in der Kirner Innenstadt forderte am Dienstagmorgen ein Todesopfer. Als Feuerwehr und Polizei gegen 06:27 Uhr, alarmiert werden, steht der Dachstuhl des Wohnhauses in der Linken Hahnenbachstraße bereits gänzlich in Flammen. Im brennenden Gebäude kann eine Person aufgefunden, aber nur noch tot geborgen werden. Die Bewohner der angrenzenden Häuser müssen ihre Anwesen aus Sicherheitsgründen verlassen. Ein Übergreifen der Flammen wird durch die mit über 60 Kräften im Einsatz befindlichen Feuerwehren der VG Kirn verhindert. Das teilweise mit Fachwerk ausgestattete Wohnhaus wurde durch den Brand erheblich Beschädigt, eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach hat zusammen mit der Kriminalpolizei Bad Kreuznach und der Polizeiinspektion Kirn die Ermittlungen aufgenommen. Eine Brandursache ist noch nicht bekannt, ebenso ist die Identität der toten Person noch nicht geklärt und bedarf weiterer Ermittlungen. Die Nachlösch- und Sicherungsarbeiten der Feuerwehr dauern derzeit noch an.

