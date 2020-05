Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Ebersheim - Außenspiegel an drei Fahrzeugen zerstört

Mainz (ots)

Sonntag, 10.05.2020, 04:24 Uhr An einem schwarzen Kleinwagen der Marke Ford, einem weißen Ford Transit und einem weißen Skoda werden von bislang unbekannten Tätern jeweils ein Außenspiegel vermutlich abgerissen oder abgetreten. Die betroffenen Fahrzeuge waren ordnungsgemäß in der Grünberger Straße im Stadtteil Ebersheim am Fahrbahnrand geparkt, als ein aufmerksamer Zeuge am frühen Sonntagmorgen die Beschädigungen feststellt. Da bei zwei der PKW die Außenspiegel zur Fahrbahnseite und bei einem PKW der Außenspiegel auf Gehwegseite beschädigt sind, kann ein Unfallgeschehen ausgeschlossen werden. Von den Beamten der Polizeiinspektion Mainz 3 wurden die Ermittlungen aufgenommen, bislang liegen keine Täterhinweise vor. Es ist davon auszugehen, dass sich das Tatgeschehen in der Nacht von Samstag, 09.05.2020 auf Sonntag, 10.05.2020 ereignet hat. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mainz Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell