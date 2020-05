Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Gaststätte

Mainz (ots)

Samstag, 09.05.2020, 5 Uhr Am frühen Samstagmorgen gelangen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Bahnhofsstraße. Ein Alarm wird ausgelöst, den die Besatzung eines vorbeifahrenden Rettungswagens meldet. Vor Ort stellt die Polizei jedoch keine Täter oder Einbruchsspuren fest. Lediglich eine Tür steht offen. Im Inneren können ein zerstörter PC-Bildschirm festgestellt werden, sowie mehrere zerbrochene Aschenbecher und durchwühlte Schränke. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell