Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Laubenheim, Zeugenhinweise führen zu Täterfestnahme nach Sachbeschädigungen

Mainz (ots)

Sonntag, 10.05.2020, 12:00 Uhr

Am Sonntagmittag ist ein 34-Jähriger in Mainz-Laubenheim in der Rüsselsheimer Allee festgenommen worden, nachdem er kurz zuvor mehrere Sachbeschädigungen begangen hat. Eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses wird kurz zuvor durch Lärm an ihrem Gartentor auf ihn aufmerksam und beobachtet wie er dieses beschädigt. Als sie ihn darauf anspricht, beleidigt er sie auf´s Schärfste und flüchtet. Sie verständigt die Polizei.

Unmittelbar danach beschädigt der Täter mehrere Blumenkübel an einem Mehrfamilienhaus und wird durch einen weiteren Zeugen beobachtet. Dieser verständigt ebenfalls die Polizei und folgt dem Täter mit sicherem Abstand. Dabei kann er beobachten, wie dieser an einem PKW stehen bleibt und mit einem spitzen Gegenstand ein Wort in die Beifahrertür kratzt. Auf seinem weiteren Weg durch Laubenheim pöbelt der Täter mehrere Passanten an. Weil der Zeuge regelmäßig den Standort des Täters an den Notruf der Polizei durchgibt, kann dieser kurze Zeit später angetroffen und kontrolliert werden. Er steht unter Alkoholeinfluss und wird vorläufig in Gewahrsam genommen. Während der Kontrolle erscheinen weitere Zeugen bei den eingesetzten Polizeibeamten und teilen ebenfalls frische Sachbeschädigungen auf einem Spielplatz im Gustavsburger Weg mit. Sie haben den Täter dabei beobachtet, wie er dort Holzpfosten aus dem Boden gerissen hat. Der Besitzer des oben genannten PKW teilt zudem mit, dass er in den letzten Wochen bereits zum dritten Mal Opfer von Sachbeschädigungen an seinem Auto geworden ist. Aufgrund der Häufung von Sachbeschädigungen in Mainz-Laubenheim in den letzten Wochen, wird nun durch die Polizeiinspektion Mainz 1 geprüft, ob der Täter möglicherweise auch für diese, oder einen Teil davon in Frage kommt. Wer in den letzten Wochen selbst Opfer einer Sachbeschädigung in Mainz-Laubenheim geworden ist, oder Hinweise zu Taten oder Täter geben kann, meldet sich bei der Polizeiinspektion Mainz 1 unter 06131-654110 oder per Mail an pimainz1@polizei.rlp.de.

