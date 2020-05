Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gau-Algesheim - Betrunken ohne Führerschein unterwegs und im Anschluss die Polizei beleidigt

Gau-Algesheim / Ingelheim (ots)

Donnerstag, 07.05.2020, 19:06 Uhr

Wegen diverser Straftaten muss sich nun erneut ein 23-Jähriger aus Ingelheim verantworten. Am Donnerstagabend gehen gegen 19:00 Uhr mehrere Anrufe bei der Polizei ein. Zwei Personen seien augenscheinlich betrunken in Gau-Algesheim mit einem Motorroller unterwegs. Beim Befahren der Straße Kreuzhof hätte der Roller sogar eine Hauswand gestreift. Von zwei Funkstreifen der Polizeiinspektion Ingelheim werden letztlich der beschriebene Roller, der 23-Jährige Fahrer und dessen 24-Jähriger Begleiter in der Ortslage Gau-Algesheim angetroffen und kontrolliert. Beide Personen sind alkoholisiert, der Roller ist leicht beschädigt. Der 23-Jährige Fahrer hat einen Atemalkoholwert von über 1,8 Promille und muss zur Blutprobe mit zum Ingelheimer Revier. Darüber hinaus ist der 23-Jährige nicht im Besitz einer für den Roller benötigten Fahrerlaubnis und ist der Ingelheimer Polizeiinspektion schon länger wegen diverser Delikte bekannt. Nachdem der 23-Jährige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen ist, gehen Anrufe mit dessen Telefonnummer bei der Wache der Ingelheimer Inspektion ein. Bei den Anrufen werden unflätige Beleidigungen gegen die diensthabenden Beamten ausgesprochen.

