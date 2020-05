Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ingelheim - Unfall mit Radfahrer und Kind

Ingelheim (ots)

Donnerstag, 07.05.2020, 17:40 Uhr

Mit einem Schrecken und leichten Blessuren kommen ein 39-jähriger Fahrradfahrer und ein 6-Jähriges Mädchen am Donnerstagnachmittag davon. Der 39-Jährige ist gegen 17:40 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Fuß-/Radweg der Binger Straße in Ingelheim unterwegs und fährt in Richtung an der Griesmühle. Die 6-Jährige läuft auf dem Fuß-/Radweg in Begleitung ihrer Mutter in entgegengesetzte Richtung. In Höhe eines Parkplatzes läuft das Mädchen unvermittelt vor das Fahrrad des 39-Jährigen. Nachdem der Radfahrer eine Vollbremsung einleitet, sich hierbei überschlägt und auf dem Asphalt zum Liegen kommt, fällt das Fahrrad auf das Mädchen. Glücklicherweise ziehen sich beide nur leichte Blessuren zu und müssen nicht ins Krankenhaus.

