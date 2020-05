Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Laubenheim - Sachbeschädigung an PKW

Mainz-Laubenheim (ots)

Donnerstag, 07.05.2020, 23:15 Uhr

Eine Anwohnerin des Neuweges in Laubenheim wird am Donnerstag gegen 23:25 Uhr durch laute Geräusche auf der Straße geweckt. Sie blickt aus dem Fenster und sieht wie eine Person den PKW der Nachbarn zerkratzt. Als der Täter bemerkt, dass er beobachtet wird, läuft er in Richtung Rüsselsheimer Allee davon. Der unbekannte Täter wird durch die Zeugin als männlich und bekleidet mit einem weißen T-Shirt sowie einem dunklen Baseballcape beschrieben. Trotz direkter Fahndung kann der Täter nicht gefunden werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

