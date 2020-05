Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Bretzenheim - Unfall mit E-Bike - Zeugen gesucht

Mainz-Bretzenheim (ots)

Sonntag, 19.04.2020, 17:00 Uhr

Bei einem Unfall am 19. April 2020 verletzt sich eine E-Bikerin im Stadtteil Bretzenheim, die Ermittler der Polizeiinspektion Mainz 3 suchen nun nach Zeugen des Unfalls. Eine 33-Jährige war zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr mit ihrem E-Bike auf der Straße Am Ostergraben in Richtung Marienborner Straße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Essenheimer Straße / Marienborner Straße überholt die E-Bikerin eine vor ihr Fahrende Radfahrerin mit Kinderanhänger. Als sich die 33-Jährige schon im Überholvorgang befindet, biegt die bislang unbekannte Radfahrerin mit Anhänger, ohne dies vorher anzukündigen, nach links in die Essenheimer Straße ab. Die E-Bikerin weicht aus, gerät mit ihren Reifen in die auf der Fahrbahn befindlichen Straßenbahnschienen und stürzt. Die 33-Jährige verletzt sich bei dem Sturz und muss ärztlich behandelt werden. Die Fahrradfahrerin mit dem Kinderanhänger setzt ihre Fahrt ohne anzuhalten fort. Ein hinter ihr fahrender männlicher Radfahrer fährt ebenfalls weiter, ohne sich um die 33-Jährige zu kümmern. Derzeit ist noch nicht geklärt, ob die beiden Fahrradfahrer den Sturz der 33-Jährigen überhaupt wahrgenommen haben. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell