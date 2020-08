POL-NMS: 200824-7-pdnms Zeugenaufruf, Aukrug

Polizeidirektion Neumünster

Aukrug/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Die Polizeistation Aukrug bittet um Mithilfe bei der Aufklärung von Straftaten in den Gemeinden Wasbek und Ehndorf. In Ehndorf wurden die Sachbeschädigungen durch Graffiti im Bereich Grüner Weg und in Wasbek in der Bahnhofstraße (K 68), in der Kampstraße und der Straße Lüttdörp begangen. Hier wurden in der Zeit von Freitag, 21.08.20 bis Samstag, 22.08.20 diverse Verkehrszeichen und Hinweisschilder mit blauer und grüner Lackfarbe besprüht. Des Weiteren wurden in Wasbek in der Bahnhofstraße ebenfalls die Schranken am Bahnübergang mit diesen Farben besprüht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.: 04873/21904950 zu melden.

