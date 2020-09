Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200904-6: Unfall mit Todesfolge - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Mitarbeiter (62) eines Entsorgungsbetriebes geriet beim Rangieren eines LKW unter diesen und verstarb trotz unverzüglich eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen.

Am Freitagmittag (04. September) befand sich gegen 12:00 Uhr ein Mitarbeiter (62) eines Entsorgungsunternehmens an der Zeppelinstraße an der Abladestation. Er geriet aus bisher ungeklärter Ursache unter einen rangierenden LKW und ist dabei tödlich verletzt worden. Die Ermittlungen, wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte, dauern an. Die Polizei fertigte eine Verkehrsunfallanzeige. Das Amt für Arbeitsschutz sowie die Staatsanwaltschaft Köln erhalten Kenntnis. Die Betroffenen vor Ort sind seelsorgerisch betreut worden. (bm)

