Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tatverdächtige noch am Tatort gefasst

Hamm-Uentrop (ots)

Der Polizei Hamm ist es in der Nacht zu Freitag, 22. Mai, gelungen, mehrere Männer bei ihrer Flucht zu stellen. Die Männer aus Hamm im Alter von 32, 36 und 39 Jahren stehen im dringenden Tatverdacht, einen Einbruch in einer KiTa an der Elchstraße verübt zu haben. Kurz nach Mitternacht ging dort der Einbruchsalarm los. Sofort machten sich Polizeibeamte auf den Weg und konnten vor Ort im Gebäude flüchtende Personen erkennen. Im unmittelbaren Umkreis des Tatorts gelang es den eingesetzten Beamten dann, drei Tatverdächtige zu stellen. Sie wurden vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Tatwerkzeuge wurde ebenfalls sichergestellt. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell