Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Aggressiver Ladendieb

Hamm-Mitte (ots)

Renitent verhielt sich ein 38-jähriger Ladendieb am Mittwoch, 20. Mai in einem Supermarkt am Westring. Gegen 17.30 Uhr konnte eine Mitarbeiterin beobachten, wie er mehrere Getränkedosen in seinen Rucksack einsteckte. Als ein Angestellter den Tatverdächtigen auf den Diebstahl ansprach, verhielt er sich sehr uneinsichtig und aggressiv. Auch als die Polizei eintraf, änderte er sein Verhalten nicht. Er bekam daraufhin einen Platzverweis. Doch statt diesem nachzukommen, warf er beim Verlassen des Geschäftes mit einer leeren Getränkekiste nach den Beamten - woraufhin er mit zur Wache genommen wurde.(jb)

