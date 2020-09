Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200904-3: Schuljunge von Auto angefahren - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Auf dem Weg zur Schule ist am Freitagmorgen (04. September) ein zehnjähriger Junge von einem unbekannten Autofahrer angefahren worden.

Der Schüler fuhr gegen 07:45 Uhr mit seinem Fahrrad zur Schule am Rotdornweg. Kurz bevor er die Schule erreichte, fuhr ihn auf der Albert-Schweitzer-Straße (Fahrtrichtung Lindenstraße) beim Überholvorgang ein unbekannter Autofahrer an. Der Junge kam zu Fall und verletzte sich leicht. Sein Fahrradhelm schützte ihn vor schwerwiegenden Verletzungen. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Zehnjährigen zu kümmern. Nach dem Unfall informierte der Schüler eine Lehrerin über den Unfall. Die Mutter des Zehnjährigen ging anschließend mit ihm zum Arzt. Zeugen, die den Unfall gesehen haben, sowie der am Unfall beteiligte Autofahrer werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 beim Verkehrskommissariat zu melden. (nh)

