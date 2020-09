Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200903-4: Senior mit Polizeihubschrauber gesucht - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Notruf bei der Polizeileitstelle löste am Donnerstag (03. September) eine groß angelegte Suchaktion mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber aus Düsseldorf aus.

Um 10:50 Uhr ging bei der Polizeileitstelle der Notruf eines 93-jährigen Seniors ein. Er gab an, mit seinem elektrisch betriebenen Krankenfahrstuhl aus Richtung Gleuel/Berrenrath in Richtung Bachem in ein Waldgebiet gefahren zu sein und sich nun in einer Notsituation zu befinden. Genaue Angaben zu seinem Standort konnte der Frechener der Polizei nicht mitteilen. Eine Suche mit mehreren Streifenbeamten und der Feuerwehr blieb zunächst erfolglos. Erst mithilfe weiterer Polizeikräfte, darunter ein Polizeihubschrauber, sowie der Kreisleitstelle gelang es gegen 12:45 Uhr, den Mann ausfindig zu machen. Glücklicherweise konnte der Senior unverletzt aus seiner Notsituation gerettet werden. Der Sohn des 93-Jährigen kümmerte sich nach einer Voruntersuchung der Rettungssanitäter um seinen Vater und dessen Fahrzeug. Warum der Mann in den Wald fuhr, ist bislang nicht geklärt. (nh)

