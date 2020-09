Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200903-1: Handtasche von Seniorin geraubt - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei unbekannte Männer haben vergangene Woche Donnerstag (27. August) die Handtasche einer 83-jährigen Frau geraubt.

Die Seniorin, die am Mittwoch (02. September) Anzeige bei der Polizei erstattet hat, war am Tattag zu Fuß auf der Kaiserstraße unterwegs. Gegen 15:00 Uhr näherten sich ihr in Höhe der Pestalozzi-Schule zwei unbekannte Männer von hinten. Einer von beiden hielt die 83-Jährige fest, während der zweite Räuber ihr die Handtasche von der Schulter riss. Das Duo flüchtete über die Kölnstraße in Richtung Innenstadt. Die Seniorin wurde durch die Tat leicht verletzt. Laut der Frau war einer der Räuber korpulent und der andere schlank. Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die die Tat oder tatverdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

