Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200902-3: 17-Jähriger deckte sich mit neuen Schuhen ein - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Dienstag (01. September) hat ein Jugendlicher ein Paar Schuhe aus einem Bekleidungs- und Schuhgeschäft entwendet. Gegen 17:00 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter (38) einen 17-Jährigen, der ein Bekleidungs- und Schuhgeschäft mit alten Schuhen betrat. Als er das Geschäft verließ, trug er jedoch plötzlich ein neues Paar, ohne dies bezahlt zu haben. Die alten Schuhe versteckte der Jugendliche in einem Schuhkarton. Der Mitarbeiter sprach den 17-Jährigen an und hielt ihn am Ausgang des Geschäftes fest. Den hinzugerufenen Polizisten konnte der Jugendliche keine Ausweispapiere vorlegen. Die Beamten führten den 17-Jährigen zur Identitätsfeststellung einer Polizeiwache zu. Nachdem die Identität des Jugendlichen geklärt werden konnte, nahmen sie den 17-Jährigen vorläufig fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Jugendliche entlassen. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 22 dauern an. (akl)

