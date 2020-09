Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200903-3: Motorradfahrer unter Drogeneinfluss aufgefallen - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Streifenpolizisten bemerkten einen Motorradfahrer, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf seinem Gefährt innerstädtisch unterwegs war.

Am Donnerstagmorgen (03. September) fuhren Streifenbeamte um 05:00 Uhr auf der Boschstraße in Richtung des Wendehammers, von wo ihnen ein Motorrad mit hoher Geschwindigkeit entgegenkam. Die Beamtin und der Beamte entschieden sich zur Überprüfung des dunkel gekleideten Fahrers und folgten ihm. Im weiteren Verlauf beschleunigte der Fahrer sein Motorrad in Richtung Humboldtstraße / Kreisstraße 17. Dabei missachtete er die Anhaltesignale des Streifenwagens und das Rotlicht einer Ampel auf der Kreisstraße 17 / Landesstraße 122. Von dort steuerte der Fahrer direkt ein Maisfeld an und fuhr in dieses hinein. Etwa 50 Meter weiter ließ der Fahrer das Motorrad zurück und flüchtete zu Fuß auf die nahegelegene Bundesaustobahn 61, wo er in der Folge von alarmierten Beamten der Autobahnpolizei festgenommen werden konnte. Ein Polizeihubschrauber hatte die Absuche nach dem womöglich verletzten Fahrer unterstützt. Der Fahrer, ein 46-jähriger Kerpener, stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine Ärztin entnahm ihm eine Blutprobe. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Motorradfahrer sich beim Befahren des Feldes schwerer verletzt hatte, kam er zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus, wo er letztlich stationär aufgenommen worden ist. An seiner schwarzen Kawasaki entstand ersten Einschätzungen zufolge kein Sachschaden. Es wurde sichergestellt. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell